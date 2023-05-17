UBS'e 17 milyar dolarlık darbe!

UBS, Credit Suisse'in devralınmasından 17 milyar dolarlık darbe aldı.

UBS Group, zor durumdaki İsviçreli rakibinin kurtarılmasını tamamlamaya hazırlanırken yaptığı bir sunumda, Credit Suisse Group'un devralınmasından yaklaşık 17 milyar dolarlık bir mali darbe beklediğini söyledi.

UBS, birleşik grubun aktif ve pasiflerinin rayiç değer düzeltmelerinden 13 milyar dolarlık bir negatif etki tahmin ediyor. Banka ayrıca, UBS'e ilişkin potansiyel dava ve düzenleyici maliyetleri nedeniyle 4 milyar dolar öngörüyor.

Bununla birlikte UBS, Credit Suisse'i defter değerinin bir kısmı karşılığında satın alarak kaynaklanan 34,8 milyar dolarlık bir defaya mahsus bir kazanç elde edeceğini de tahmin etti.