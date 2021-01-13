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Aktüel Uber'e Türkiye'den erişim engeli resmen kaldırıldı
Aktüel

Uber'e Türkiye'den erişim engeli resmen kaldırıldı

Erişim engelinin kalkmasıyla Türkiye'de tekrar erişilebilir hale gelen Uber'in, faaliyetlerine sarı taksiler ile çalışarak devam edebileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 12:54:00 -
Uber'e Türkiye'den erişim engeli resmen kaldırıldı

Uber'e erişim engeli, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) altında faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Derneği (ESB) tarafından resmi olarak kaldırıldı.

Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, temyiz mahkemelerine 24 Aralık 2020'de alınan kararın Uber'e Türkiye'den erişim engellerinin kaldırıldığı hatırlatıldı. Bu kararın ardından erişim bloğunun BTK bünyesinde faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Derneği tarafından resmi olarak kaldırıldığı bildirildi.

Türkiye'de yeniden erişilebilir hale gelen erişim engellerinin kaldırılmasıyla Uber'in sarı taksilerle çalışmalarına devam edebileceği, Uber internet sitesinden erişimin de Türkiye'nin yeniden açıldığını kaydetti.

UberTaxi hizmetinin erişim bariyerinin kaldırılmasıyla Uber uygulamasında sunulabileceği açıklamasında, Uber uygulamasının şu anda İstanbul'da 14.500 taksi şoförü tarafından kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan, Uber resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Türkiye'de mahkemenin kararıyla bugün itibariyle resmi olarak kaldırılan Uber erişim engelleri uygulandı. Tüm İstanbul'a tekrar merhaba." ifadeleri kullanıldı.

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