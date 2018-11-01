UBER sürücüleri Erdoğan'a seslendi
UBER sürücüleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda oldukça ilginç bir eyleme imza attı.01 Kasım 2018 Perşembe 12:09
100'ün üzerindeki lüks araçla yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'na gelen UBER sürücüleri araçları ile "Sn. Başkan Halk Uber İstiyor" yazdı.
O anları havadan görüntüleyen sürücüler sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iletide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni etiketledi.
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