UBER sürücüleri Erdoğan'a seslendi

100'ün üzerindeki lüks araçla yeni yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'na gelen UBER sürücüleri araçları ile "Sn. Başkan Halk Uber İstiyor" yazdı.

O anları havadan görüntüleyen sürücüler sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iletide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni etiketledi.