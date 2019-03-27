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Uber, Careem'i satın aldı, taksiciler şoka girdi!

Türkiye’de mahkemeye verilen Uber’in Orta Doğulu Careem’i alması sonrasında İstanbul’da bulunan taksiciler Careem kullanmaktan vazgeçti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, “Şoka girdik” dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:04
Uber, Careem'i satın aldı, taksiciler şoka girdi!

Türkiye’nin de dahil olduğu 15 ülkede faaliyet gösteren Careem’i Uber 3.1 milyar dolara satın aldı. Türkiye’de bulunan taksi dernek ve birlikleri Uber’e karşı mahkemede mücadelesini sürdürürken Careem’in Uber’e satılması sonrasında gözler Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’ne çevrildi.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’ne üye olan 1500 civarında taksi Careem kullanıyordu. Ancak dünkü satış haberinin ardından taksiciler tepki göstererek Careem kullanmaktan vazgeçmeye başladılar.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman birkaç gün içinde basın açıklaması yapacaklarını ve Careem’le olan ilişkilerini bitireceklerini söyledi.

"Şoka girdik"

Duman “Careem’le olan birlikteliğimizin sonuna geldik. 1500 civarında Careem kullanan İstanbul taksisi mevcut. Uber’in bu hamlesi Orta Doğu’ya girme hamlesidir. Orta Doğu’da Careem hakim olduğu için Uber, Careem’i satın aldı. Satın alma ile sadece biz değil, Fas’taki Filistin’deki taksiciler de şoka girdi.” dedi.

"UBER’in dava sonunda kapatılacağından eminim"

BTD Başkanı Duman “Uber davası bittiğinde Uber’in Türkiye’de sona ereceğinden adım gibi eminim. Ortada zehirli bir su var ve içilmesine izin veriliyor. Haksız rekabette de bulunuyorlar.” açıklamasını yaptı.

Yeni Havalimanı’ndan sadece Havalimanı Kooperatifi taksileri yolcu alabilecek

Duman “Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Komisyonu genelge yayımladı. Genelgeye göre İstanbul Havalimanı’ndan sadece havalimanı taksilerinin iş alabileceği belirtiliyordu. Bununla ilgili Danıştay’a dava açtık. Sonucunu takip edeceğiz” dedi.

Ticari araç kullanma yaş sınırı 65

Ticari araç kullanmada yaş sınırı olduğuna değinen Duman, taksi, otobüs, kamyon, kamyonet, minibüs gibi araçları kullanan kişilerin 65 yaşından sonra direksiyona geçemediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:04
  1. İstanbul
  2. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği
  3. UBER
  4. Careem
  5. Uber Careem'i satın aldı
  6. Ticari taksiler
  7. flaş satın alma

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