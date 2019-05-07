U21 Ligi 31.hafta .

İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımı deplasmanda oynadığı maçta Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı

Stat: Trabzon Kadir Özcan Tesisleri

Hakemler: Cem Çubukcu x, Bayram Ustabaş x, Zelife Sağer x

Trabzonspor U21: Muzaffer Cem Kablan xx, Mustafa Can Kandemir xx, Oğuzhan Açıl xx, Ali Osman Karnapoğlu xx, Faruk Can Genç xx, Muzaffer Vefa Akçay xx, Emre Soytürk xx, Behlül Aydın xx, Mustafa Aksoy xx, Talha Reşat Bulut xx, Koray Kılınç xx

İ.M.Kayserispor U21: Doğan Alemdar xx, Abdullah Gürbüz xx, Samet Ali Özbek xx, İsmail Dayı xx, Uğurcan Gülay xx, Recep Tayyip Gökteke xx, Sezer Sever xx (Volkan Gülsever x dk 68 Halil Furkan Sevinç xx, Selahattin Seyhun xx (Muhammed Fatih x dk 90), Burak Şeftali xx (Anıl Aydoğan x dk 75), Bora Barlas xx

Gol: Yok

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