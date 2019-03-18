0553 313 94 23

U21 Ligi 26.Hafta

U21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 26.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:14
U21 Ligi 26.Hafta

U21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 26.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürüyor.


Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Gamze Durmuş xx,Alper Adıyaman xx, Vuslat Ay xx


İ.M.Kayserispor: Berke Kaya xx, Kürşat Kubilay Yeniay xx (Barış Emirhan x dk 70), Batuhan İlhan xx, Adem Doğan xx, Uğurcan Gülay xx, İsmail Dayı xx, Taner Gümüş xx, A.Zekeriya Kaya xx, Selahattin Seyhun xx, Mustafa Buğra İlter xx (Serkan Yıldız x dk 83), Oktay Kuzuimam xx (Sezer Severx dk 83)


Medipol Başakşehir: Ömercan Avcı xxx, Burak Can Alakuş xxx, Emre Kaplan xxx, Adnan Emir Koldere xxx, Sefa Çollak xxx (Muhammed Numan x dk 85), Osman Hanoğlu xxx (Tarık Emir Özdemir x dk90+2) İlyas Bilen xxx, Enes Karakuş xxx, Muhammer Emin İmir xxx, Kemal Kadir Durmuş xx (Yaşar Acer xx dk 46)


Gol:Sefa Çollak dk 77 (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar: Uğurcan Gülay, Oktay Kuzuimam, Ahmet Zekeriya Kartal, Adem doğan, Taner Gümüş(İstikbal Mobilya Kayserispor)Muhammet Emir İmir, Osman Hanoğlu (Medipol Başakşehir)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:14
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit annesinin duygulandıran mektubu "Çanakkale" klibinde
    1. Şehit annesinin duygulandıran mektubu..
    2. Başkan Hasan Sayyıdan'dan öz eleştiri
    3. Samsun’da cinsel içerikli kaçak..
    4. 44 polisi şehit eden darbeci pilottan..
    5. İsrail güçleri 8 Filistinliyi..
    6. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    7. Çanakkale’de en çok şehit Bursa’nın..
    8. Kadın judocular, yükseklik kampında
    9. 2019 Nevruz bayramı ne zaman? Nevruz..
    10. Çıldır Kaymakamından Kadınlar Günü..
    11. ASKİ, Feke Akoluk Mahallesi’nin su..
    12. Galatasaray, geri dönüşlerle..
    13. Arnavutköy’de kimyasal fabrikasında..
    14. İtalyan eleştirmenden DOB'un..
    15. Kastamonu'da kaportacıların bitmeyen..
    16. THY’den Toprak Turizm’e bir ödül daha
    17. ÖSO, Azez’de askeri eğitimini tamamladı
    18. (Özel) AK Parti Genel Başkan..
    19. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2..
    20. Muğla’da konut satışları yüzde 26,2..
    21. "Alex, Del Piero'nun kopyasıydı"
    22. Yanal Tolgay'ı çok sert uyardı!
    23. Emeklilerden yeni talep! Kabul..
    24. Kahramanmaraş’ta Çanakkale Zaferi ve..
    25. Japon gelinden Elazığlı kadınlara yoga..
    26. TCMB'den repo ihalesi
    27. 700 bin TL değerindeki hurda altın, 10..
    28. Memur-Sen İl Başkanı Uçak’tan..
    29. Döverek öldürüp yol kenarına attılar
    30. MMO Başkanı Aksoy’dan Çanakkale Zaferi..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu