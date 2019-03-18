U21 Ligi 26.Hafta
U21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 26.18 Mart 2019 Pazartesi 11:14
U21 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 26.haftasında dün sahasında oynadığı maçta Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürüyor.
Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Gamze Durmuş xx,Alper Adıyaman xx, Vuslat Ay xx
İ.M.Kayserispor: Berke Kaya xx, Kürşat Kubilay Yeniay xx (Barış Emirhan x dk 70), Batuhan İlhan xx, Adem Doğan xx, Uğurcan Gülay xx, İsmail Dayı xx, Taner Gümüş xx, A.Zekeriya Kaya xx, Selahattin Seyhun xx, Mustafa Buğra İlter xx (Serkan Yıldız x dk 83), Oktay Kuzuimam xx (Sezer Severx dk 83)
Medipol Başakşehir: Ömercan Avcı xxx, Burak Can Alakuş xxx, Emre Kaplan xxx, Adnan Emir Koldere xxx, Sefa Çollak xxx (Muhammed Numan x dk 85), Osman Hanoğlu xxx (Tarık Emir Özdemir x dk90+2) İlyas Bilen xxx, Enes Karakuş xxx, Muhammer Emin İmir xxx, Kemal Kadir Durmuş xx (Yaşar Acer xx dk 46)
Gol:Sefa Çollak dk 77 (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: Uğurcan Gülay, Oktay Kuzuimam, Ahmet Zekeriya Kartal, Adem doğan, Taner Gümüş(İstikbal Mobilya Kayserispor)Muhammet Emir İmir, Osman Hanoğlu (Medipol Başakşehir)
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