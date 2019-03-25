U13 Futbol Altyapı Gelişim Turnuvası 1. Kademe Adana’da sona erdi

Gençlik Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliği ile yürütülen “Futbol Altyapı Gelişim Projesi” kapsamında 3 grupta 12 takımın katılımıyla 4 devreli olarak yapılacak 2018-2019 Sezonu Futbol Turnuvasının 1. Kademe müsabakaları tamamlandı.

5 Ocak Stadı’nda yapılan müsabakalar çekişmeli görüntülere sahne oldu. Üç gün süren 1. kademe maçlarının ardından Adana GSİM Futbol takımı, namağlup olarak liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Karşılaşmaları Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşleri Şefi Sevgi Akbay, TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, Adana Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, Spor Şube Şefi Hanifi Altun, Adana Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cumali Hake yakından takip ettiler.

1. Kademe Müsabakaları sonunda puan durumu şu şekilde oluştu:

Adana GSİM: 9

Diyarbakır GSİM: 6

Kayseri GSİM: 3

Malatya GSİM: 0