U dönüşü yapmak isterken denize uçtu
Özel otomobiliyle “U” dönüşü yapmak isteyen kadın sürücü Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yol kenarındaki yaklaşık 10 metreden denize uçtu.
Verilen bilgiye göre; saat 23.00 sıralarında 35 AAR 279 plakalı özel otomobiliyle Çamlık’tan Ayvalık merkez istikametine gelirken Sefa-Palmiyeler mevkiinde “U” dönüşü için manevra yapan Hatice Durak isimli kadın sürücü karşı şeritten yol kenarındaki yaklaşık 10 metreden denize düştü.
Kayalık ve sığ denize düşen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan Doktor Hatice Durak, olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.