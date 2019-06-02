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U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonu Galatasaray oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Yurt içi Faaliyetleri Programı kapsamında organize edilen U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası Teşvikiye-Galatasaray arasında yapılan final müsabakası ile tamamlandı.

02 Haziran 2019 Pazar 23:07
U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonu Galatasaray oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Yurt içi Faaliyetleri Programı kapsamında organize edilen U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası Teşvikiye-Galatasaray arasında yapılan final müsabakası ile tamamlandı.


27 Mayıs Pazartesi günü başlayan ve bir haftadır İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu ile Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılan müsabakalarla devam eden basketbol heyecanı nefes kesti.


Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde düzenlenen final müsabakasında Teşvikiye ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen müsabaka sonucunda Galatasaray adını Türkiye Şampiyonluğuna yazdırdı.


Heyecanın üst seviyede olduğu müsabakalarda 1.Galatasaray 2.Teşvikiye 3. Tofaş oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.


Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetçioğlu, Federasyon Temsilcileri, Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, sporcu aileleri ve çok sayıda basketbol sever katıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, maç sonrasında yaptığı açıklamada bir haftadır şehrimizde yaşanan basketbol heyecanın zirvede olduğunu belirterek, Kayseri’nin sporun şehri olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti. Eskici, bu tür organizasyonları Kayseri verdikleri için Basketbol Federasyonuna teşekkür etti ve adını şampiyonluğa yazdıran Galatasaray Basketbol takımını tebrik etti.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 23:07
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