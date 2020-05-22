TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Manisa çiftçisiyle ilgili bilgi aldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ziraat Odaları başkanları ile 3 saate yakın görüntülü görüşme yaparak üreticilerin beklentileri ve çiftçilerin talepleri konusunda bilgi aldı. Manisa’dan yalnızca Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile gerçekleştiren TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çalışmalarından dolayı Salihli Ziraat Odası’nı tebrik etti.

Korona virüs nedeniyle Ziraat Odaları Başkanlarıyla görüntülü bir şekilde toplantı yapan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa’da çiftçilerin beklentilerini ve taleplerini öğrenmek üzere Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile görüştü. Özellikle pamuk, kiraz, kayısı ve çilek üreticilerinin çalışmaları ve beklentileri konukları üzerinde duruldu. Bunun dışında sanayi katma değeri olan salçalık domates ve salçalık biberde yapılan çalışmaları anlatan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Manisa bölgesinin genel tarım sorunlarını da TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a aktardı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı çalışmalar nedeniyle Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ve ekibine teşekkürlerini iletti.