TZOB Başkanı Bayraktar: "Makas 7-8 kat oluyorsa bu anormal bir durumdur"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Isparta Ziraat Odası'nda basın mensuplarının sorusu üzerine üretici ile market arasındaki fiyat makasını değerlendirdi. Makasın normal ölçüde olması halinde makul kabul edilebileceğini belirten Bayraktar, "Bu makas 7-8 kat oluyorsa bu anormal bir durumdur. Biz de bu rahatsızlığımızı zaman zaman dile getirdik ve biliyorsunuz bu konuda da bir operasyon yapıldı. Bu işi kökten çözmenin yolu var, o da kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasıdır" dedi.

Konuyla ilgili önerilerini ilettiklerini ve bu yönde gelişmelerin yavaş yavaş başladığını aktaran Bayraktar, "Bunu başardığımızda bu sorunda çözülecektir" diye konuştu.

"Gıdayı ertelerseniz hayatınızı kaybedersiniz"

Tarımı stratejik ve modası geçmeyen bir sektör olarak nitelendiren Bayraktar, ev ya da araba alımının bir yıl ertelenebileceğini, gıdanınsa ertelenemeyeceğini anlattı. "Gıdayı ertelerseniz hayatınızı kaybedersiniz. Tarım, her zaman söylüyorum bu ülkenin bir güvenlik meselesidir" dedi.

Bölgede bir savaş bulunduğunu, dünyada aklı başında olmayan liderlerin bu savaşı başlattığını söyleyen TZOB Başkanı, savaşın yayılma ihtimali de olduğunu belirtti. Böyle bir durumda gıdaya ulaşımın zorlaşabileceğini kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin belli bir güvenlik stokunu elinde bulundurma mecburiyeti olduğunu, belli stratejik ürünlerin güvenlik stoku olarak tutulması gerektiğini ifade etti.

Savaşın yalnızca Türkiye'yi değil tüm ülkeleri etkilediğini dile getiren Bayraktar, özellikle artan petrol fiyatlarının tarımda, sanayide ve üreten diğer sektörlerde maliyetleri ciddi manada artırdığını söyledi. Savaş yayılmaya başlarsa gıda tedarikinde de ciddi sıkıntılarla karşılaşılabileceğini belirterek üretmek zorunda olduklarını vurguladı.

"Bazı yerlerde tarlalarda 3 metre su vardı"

Afetlerin son yıllarda tarımı olumsuz etkilediğini anlatan Bayraktar, geçen yıl 65 ilde don felaketi yaşandığını, Isparta'nın da bunlar arasında bulunduğunu aktardı. Söz konusu 65 ilin tamamını gezdiğini, don tahribatının üretime verdiği zararı bahçe bahçe görme imkânı bulduğunu, ardından kuraklık felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

2026 yılında doğal afetlerden uzak bir yıl beklediklerini belirten Bayraktar, yağışların ülkeye bereket getirdiğini ve bunun özellikle hububat üretimindeki artışta görüldüğünü ifade etti. Türkiye'nin birçok yerinde verimli üretimler yaptıklarını, ancak bazı yerlerde tarlalarda 3 metre su bulunduğunu, bütün bunların üretimi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu söyledi.

Afetler karşısında önemli olanın üreticilerin daha fazla desteklenmesini sağlamak olduğunu, birlik olarak tam da bunu yaptıklarını dile getiren Bayraktar, bu yıl 81 vilayeti gezme imkânı bulduğunu ve çiftçilerin sorunlarını dinlediğini anlattı. Dinlediği sorunları Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlara anlatma fırsatı bulduğunu belirtti.

Artan maliyetlere karşı hükümetten ilave destek talebi

Savaş sürdüğü takdirde başta petrol olmak üzere tüm maliyetlerin artacağına işaret eden Bayraktar, maliyet artışı karşısında üreticinin zorlandığını söyledi. Temel desteklerin yanı sıra ilave desteklere ihtiyaç duyulduğunu, bu yöndeki talebi hükümete ilettiklerini belirtti.

Tarımsal üretimde gençlerin daha fazla rol alması gerektiğine değinen TZOB Başkanı, son yıllarda tarımda istihdam edilen genç oranının yüzde 5 dolayında kalmasını düşündürücü bulduğunu vurguladı. Bayraktar, "Maalesef tarımsal alanda şu anda yabancı uyruklu işçiler çalışıyor. Yarın onlar ülkelerine döndükleri zaman tarımsal üretim düşsün mü? Bizim gençleri de çeşitli teşviklerle tarımda istihdam etmemiz gerekiyor" dedi.

Açıklamasının ardından Isparta'da bulunan oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve üreticilerle bir araya gelen Bayraktar, onların sorunlarını dinledikten sonra kentten ayrıldı.