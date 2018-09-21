THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

TZD'den fındıkta "taban fiyat" isteği

TZD Genel Başkanı Demirtaş "Üreticinin zarara uğramasını önlemek için fındıkta asgari 15-16 liralık bir taban fiyatı oluşturulması gerekiyor" dedi.

21 Eylül 2018 Cuma 17:51
TZD'den fındıkta "taban fiyat" isteği

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, üreticinin zarara uğramasını önlemek için fındıkta asgari 15-16 liralık bir taban fiyatının oluşturulması gerektiğini belirtti. 

Demirtaş, yazılı açıklamasında, Türkiye'de yaklaşık 440 bin üretici tarından yapılan fındık üretiminin Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye'de geçen yıl 670 bin ton olan fındık üretiminin bu yıl doğal afetlerin de etkisiyle 550 bin tona kadar düştüğüne dikkati çeken Demirtaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yerli alım firmaları geçtiğimiz yıllarda başta Ferrero olmak üzere dünyanın en büyük fındık alıcısı firmalar tarafından satın alınmıştır. Bu durum nedeniyle fındık üreticileri piyasada ürünlerini eşit olmayan koşullarda neredeyse maliyet fiyatına satmak zorunda kalmıştır. Fındık üretiminde yaşanan azalmanın önemli nedenlerinden biri de budur. Yabancı firmalar bu yıl daha ürün piyasaya çıkarken kabuklu fındığın kilogramını kalitesine göre 11 lira 25 kuruş ila 11 lira 50 kuruştan alacaklarını bildirmişlerdi. Bu fiyat geçen yıllarda fındığa verilen fiyatın altındadır. Oysa geçen yıldan bu yana döviz kurlarının da yükselmesinin etkisiyle maliyetler büyük ölçüde artmış bulunmaktadır. Halen piyasada fındık fiyatları kalitesine göre kilogram başına 11 lira ila 13 lira arasında değişmektedir."

Demirtaş, önceki yıllarda da benzer sorunlar yaşanması üzerine Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık fiyatlarının aşırı düşmesini önlemek amacıyla devreye girdiğini hatırlatarak, bu yıl da üreticilerin TMO'nun fiyat açıklamasını beklediğini kaydetti.

Üreticilerden alınan bilgilere göre bir kilogram fındığın maliyetinin 14,9 liraya yükseldiğinin altını çizen Demirtaş, "Üreticinin zarara uğramasını önlemek için fındıkta asgari 15-16 liralık bir taban fiyatı oluşturulması gerekiyor. Hali hazırda üreticilerin önemli bir bölümü ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını ödeyebilmek için elindeki fındığı kısa zamanda satmak zorundadır. Bu koşullarda TMO'nun bir an önce uygun bir fiyat açıklayarak alımlara başlamasını bekliyoruz." değerlendiresinde bulundu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 17:51
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nöbetçi eczane Karaburun İzmir
    1. Nöbetçi eczane Karaburun İzmir
    2. Nöbetçi eczane Kemalpaşa İzmir
    3. Gümüşpala nöbetçi eczane İzmir
    4. Almanya'dan Türkiye'ye teklif:..
    5. Filistin Devlet Başkanı Abbas:..
    6. Alman Demiryolları Sanayisi Birliği..
    7. Kremlin'den Amerika'nın yeni..
    8. Amerika'da imalat sanayi 17 yılın en..
    9. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligindeki..
    10. TBMM Başkanı Yıldırım, Bakü'de aşure..
    11. Batı Afrika ülkesi Gana'da sel 34..
    12. TZD'den fındıkta "taban fiyat" isteği
    13. İstanbul Kartal'da motosikletle..
    14. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,..
    15. CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri..
    16. İngiltere basını çıldırdı: May bizi..
    17. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi:..
    18. Cuma namazı sonrası sokaklar Erdoğan..
    19. FIFA 19'un en iyi 10 defans oyuncusu..
    20. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!