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Tyler Boyd kimdir? Tyler Boyd Beşiktaş transferi

Tyler Boyd kimdir? sorusu gündemde yerini aldı. Portekiz basını Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Tyler Boyd için yaptığı son teklifin kabul edildiğini ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağını yazdı. Peki Tyler Boyd kimdir?İşte taraftarların merak ettiği isim hakkında detaylar...

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:33
Tyler Boyd kimdir? Tyler Boyd Beşiktaş transferi

Tyler Boyd kimdir? sorusu gündemde yerini aldı. Portekiz basını Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Tyler Boyd için yaptığı son teklifin kabul edildiğini ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağını yazdı. Peki Tyler Boyd kimdir?İşte taraftarların merak ettiği isim hakkında detaylar...

Tyler Boyd kimdir?

Boy: 1,83 m
Kilo: 74 kg

30 Aralık 1994 doğum tarihli olan Tyler Boyd (24), Tauranga, Yeni Zelanda' da doğmuştur. Ankaragücü takımında forvet pozisyonunda görev yapan ABDli futbolcudur. Futbol kariyerine Melville United takımı alt yapısında başlamış ardından Waikato FC takımına bedelsiz olarak dahil olmuştur. Ardından yine Yeni Zelanda ekiplerinden Wellington P. takımına transfer olan Tylor Body 2015 yılının Temmuz ayında ise Portekiz’in köklü kulüplerinden Guimaraes B takımına transfer olmuştur. Ardından Tondela, Guimaraes B ve Ankaragücü takımlarında kiralık olarak forma giymiştir. 2019 sezonunda Ankaragücü takımından Vit. Guimaraes takımına geri dönmüştür. Günümüzde ismi sıkça Beşiktaş takımına transfer olacağı yönünde haberler ile gündeme gelmektedir.

Her iki kanattada etkili bir performans sergileyen Tyler Boyd ayrıca gol atma beceresi nedeniyle zaman zaman forvette de görev yapmaktadır. Süper Lig’de Ankaragücü formasını toplam 14 kez giymiş, 6 gol atmış ve 6 asist yapmıştır.
Tyler Boyd Milli takım kariyeri;

Ülkesi Yeni Zelanda U20 Milli formasını 9 kez giymiş 1 gol atmıştır. Yeni Zelanda A Takım formasını da 5 kez giymiş ardından Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımında oynamaya karar vermiştir.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:33
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