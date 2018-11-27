TYF Mali Genel Kurulu yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 5. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığının binasında gerçekleştirilen genel kurulda 172 delegeden 92'sinin imzasıyla çoğunluk sağlandı.

Genel kurulda federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edilirken, 2019 ve 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri onaylandı.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı konuşmada, göreve geldikleri 5 Kasım 2016'dan bu yana yönetim kurulu ile hummalı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

İlk günkü heyecanlarını hiç kaybetmediklerini vurgulayan Akdurak, "Göreve gelirken ilkelerimiz, yol haritamız, yapmak istediğimiz önemli konularımız vardı. İlk yapmak isteğimiz şeyin mali olarak güçlü kulüpler yaratmak olduğunu söylemiştik. Bu konudaki en büyük engelimiz kıyı kanunu ve beraberinde getirdiği tesisleşme problemi. Bu konuda ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok ciddi bir mesai harcıyoruz. Gerekli bütün mercilerle iki yıldan beri defalarca görüştük. Kademeli bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. Son haftalardaki gelişmelerden sonra 2019'un ilk yarısında sizlere sevindirici haberler veriyor, sporumuzu bu büyük engelden kurtarıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Akdurak, kulüpleri güçlendirme adına altyapı ve nakliye desteklerini hayata geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ulusal yarışmalarımızdan hiçbir kulüp geri kalmasın istedik. Kilometre bazlı olarak kulüplerimize nakliye desteğini tekrar hayata geçirdik. Ulusal yarışlarımızda birçok kulübün sıralama iddiası maalesef yok. Bunu bertaraf etmek üzere yerinde federasyon antrenörü göndererek yerelde kamplar düzenledik. Aynı zamanda kamplarımızı milli takımlarımızla sınırlamadık, açık kamplar formatında ülkenin her yerinden sporcuyu sıklıkla kampa aldık. Yürürlüğe koyduğumuz her uygulamanın herkes tarafından ölçülebilir ve net olmasına dikkat ettik. Milli takımların seçilmesinden basit bir toplantı davetine kadar hiçbir kimseye ayrıcalıklı davranmadık. Çok sesli yönetim anlayışından da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz."