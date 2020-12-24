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Aktüel TYB, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olması dolayısıyla tüm yurtta "bilgi şöleni" başlatacak
Aktüel

TYB, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olması dolayısıyla tüm yurtta "bilgi şöleni" başlatacak

Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan: - "TYB Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi olarak zengin bir faaliyet programı hazırladık. 2021'deki önemli faaliyetlerimizden birisi de İstiklal Marşı'mızın 100. yılı dolayısıyla yurt çapında bilgi şöleni, sempozyum yapacağız. Yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler katılabilecek, sergiler, konserler yıl boyunca devam edecek" - "Milletler tarihi hadiselerle birlikte, tarihten çıkan güçlü sözler ve kalıcı metinlerle de kendilerini ifade ederler. Ortak paydamız olan, mutabakatımızı sağlayan büyük metinlerin ortaya çıkışını da zihinlerimizde yer edecek şekilde hatırlamamız gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:21:34 -
TYB, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olması dolayısıyla tüm yurtta "bilgi şöleni" başlatacak

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "TYB olarak, İstiklal Marşı'mızın 100. yılı dolayısıyla yurt çapında bilgi şöleni yapacağız." dedi.

Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenlemenin kabul edilmesi dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, TYB olarak 6 aydan beri 2021'in İstiklal Marşı yılı olması için resmi makamlar nezdinde teşebbüslerde bulunduklarını, Meclis Başkanlığına da müracaat ettiklerini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ittifakla 2021'in İstiklal Marşı Yılı olmasını kabul etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Meclisteki ittifakın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Doğan, şöyle devam etti:

"Milletler, tarihi hadiselerle birlikte, tarihten çıkan güçlü sözler ve kalıcı metinlerle de kendilerini ifade ederler. Biz büyük zaferlerimizin yıl dönümlerini kutluyoruz. Ortak paydamız olan, mutabakatımızı sağlayan büyük metinlerin ortaya çıkışını da zihinlerimizde yer edecek şekilde hatırlamamız gerekiyor. İstiklal Marşı, bu büyük metinlerden birisi. Pandemi dolayısıyla kültürel faaliyetlerde bir zayıflama oldu. Onu da telafi edecek bir yıl olacağını düşünüyoruz. İstiklal Marşının 100. yılının şanına yakışır bir şekilde kutlanması için bütün resmi kurumlar, gönüllü kuruluşlar, sendikalar, dernekler, harekete geçerler ve önümüzdeki yıl güçlü bir hatırlama olur."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ve bütün milletvekillerine emekleri için teşekkür eden Doğan, "TYB Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi olarak, zengin bir faaliyet programı hazırladık. 2021'deki önemli faaliyetlerimizden birisi de İstiklal Marşımızın 100. yılı dolayısıyla yurt çapında bilgi şöleni, sempozyum yapacağız. Yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler katılabilecek, sergiler, konserler yıl boyunca devam edecek." dedi.

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