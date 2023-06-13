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Sosyal Medya Twitter Blue abonesi olmayanlara o konuda sınırlama geliyor!
Sosyal Medya

Twitter Blue abonesi olmayanlara o konuda sınırlama geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-13 15:54:00 -
Twitter Blue abonesi olmayanlara o konuda sınırlama geliyor!

Elon Musk, Twitter Blue aboneliğine ilgiyi artırmak için farklı bir yaklaşım benimsedi. Twitter kullanıcılarının günlük mesajlaşma limitlerine takılacakları ve bu limiti dolduran kullanıcıların o gün boyunca başka bir kullanıcıya mesaj gönderemeyecekleri belirtildi. Bu durum, Twitter Blue aboneliği olmayan kullanıcıları abonelik satın almaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Elon Musk, Twitter Blue aboneliğine ilgiyi artırmak için farklı bir yaklaşım benimsedi. Twitter kullanıcılarının günlük mesajlaşma limitlerine takılacakları ve bu limiti dolduran kullanıcıların o gün boyunca başka bir kullanıcıya mesaj gönderemeyecekleri belirtildi. Bu durum, Twitter Blue aboneliği olmayan kullanıcıları abonelik satın almaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Elon Musk, 'mavi tik' almak isteyen kullanıcılar için Twitter Blue özelliğini aktif etmişti. Böylelikle mavi tike sahip olmak isteyen herkesin bu aboneliği alması gerektiği duyuruldu. Musk, Twitter Blue aboneliği sayılarını artırmak için yeni yollar arıyor.

BLUE ABONELİĞİ OLMAYANLARA LİMİT

Son olarak Twitter'ın, kullanıcılarına günlük mesajlaşma limiti koyduğu ve Blue aboneliği olmayanların bu limite takılacağı öne sürüldü.

500 MESAJ KOTASI

Buna göre günlük 500 mesaj limit kotasını dolduran bir kullanıcı o gün boyunca başka bir kullanıcıya mesaj gönderemeyecek.

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre, Twitter'ın günlük 500 mesaj kotasını test ettiğini öne sürdü.
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"LİMİT DÜŞÜRÜLECEK"

Ayrıca Paluzzi, "Şu anda test aşamasında günlük limit 500, ancak kullanıma sunulduğunda bu limitin düşeceğine bahse girerim" ifadelerini kullandı.

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