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Twitli uyarı işe yaramadı! Trump’ı takan yok petrol fiyatları artıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tweeter üzerinden OPEC’e yaptığı “Petrol fiyatlarını düşürün” çağrısına rağmen saatler sonra brent petrolün varil fiyatı 80 doları gördü.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:49
Twitli uyarı işe yaramadı! Trump’ı takan yok petrol fiyatları artıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC)Petrol fiyatlarını düşürün” çağrısı karşılık bulmadı. Çağrıdan saatler sonra brent petrolün varil fiyatı 80 dolara dayandı.

TEHDİTVARİ AÇIKLAMALAR

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının artışından Ortadoğu ülkelerini ve OPEC’i sorumlu tutmuştu. Trump, ayrıca “Ortadoğu ülkelerini biz ülkelerini koruyoruz, biz olmasak uzun süre güvende olmazlar. Onlar ise daha yüksek petrol fiyatları için bastırmaya devam ediyor. Bunu hatırlayacağız. OPEC tekeli, fiyatları hemen düşürmeli” ifadelerini kullanmıştı.

DOLARI DA ETKİLİYOR

Yatırım analistleri Trump’ın tehditlerinin dikkate alınmadığını; ithalata ve ihracata balta vurmadığı görüşünde birleşiyor. Analistler, “Trump’ı artık takan yok. Hiçbir ülke ve kurum tarafından ciddiye alınmayan bu şahsın beyanları ile kararları ürün ve hizmet bedellerine etki etmediği gibi doların da kredibilitesini eritiyor” dedi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 09:49
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
  3. Ortadoğu
  4. OPEC

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