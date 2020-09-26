TVF: Turkcell’in hisse devri için son aşamaya gelindi

TVF’den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in hisse devri için son aşamaya gelindi. Verilen bilgiye göre, Turkcell yayınladığı açıklamayla, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 21 Ekim 2020 tarihinde Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Genel Kurul’da hissedarlardan olağan toplantı gündeminin yanı sıra TVF, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişikliklerini de oylamaları istenecek.

“Uyuşmazlıklar son bulacak”

TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, şunları kaydetti: “Süreç planladığı şekilde ilerliyor. İlgili düzenleyici kurumlardan gerekli tüm izinlerin alınmasından dolayı mutluyuz. Turkcell hissedarlarını istikrarlı bir değer oluşturma paydasında buluşturacak ve Turkcell’in en iyi kurumsal yönetim standartlarına ulaşmasını sağlayacak bir dönemin başındayız. Bu satın alma ile birlikte geçmişte hissedarlar arasında yaşanmış tüm uyuşmazlıklar son bulurken Turkcell’de tüm paydaşların yararına olan daha basit ve şeff af bir yapı sağlanıyor. Yeni dönemde Turkcell’de yüksek katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz.”