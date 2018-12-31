TVF Başkanı Üstündağ'dan yeni yıl mesajı





ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ, yeni yıl dolasıyla mesaj yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında Üstündağ, 2019 yılında da Türk sporuna gerek milli takımlar gerekse kulüpler bazında büyük başarılar kazandırma, sporun birleştirici rolünü ön plana çıkartarak, voleybolu ülkenin her yerinde oynatma ve izletme hedefinde olduklarını vurguladı.

Üstündağ, mesajında, "Sporda dostluğu, rekabeti, birlikteliği en güzel şekilde yaşamak, yaşatmak ve yansıtmak için Türkiye Voleybol Federasyonu olarak yeni yılda da çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve camiamız için hayırlı olmasını temenni eder, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim." ifadelerini kullandı.



