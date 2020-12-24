TV yapımcısı Armağan Çağlayan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çağlayan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde belirlediği üç fotoğraf arasında seçim yapmakta zorlanan Çağlayan, tercihini Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Çağlayan, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafına, yaşam kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" isimli fotoğrafına oy verdi.

Çağlayan, oylamaya ilişkin, "İnsan tabii yılın fotoğrafını seçerken bu yıl en çok ne yaşandıysa ya da nerede sıkıştıysa ondan çok etkileniyor. Dolayısıyla bu yıl hepimiz koronavirüsten etkilendiğimiz için açıkçası yılın fotoğrafını seçerken konu olarak kendimi koronavirüs fotoğraflarına daha yakın hissettim. Bir de hayvan sevgisinden dolayı bir kare seçtim. Yoksa kuşkusuz sanatsal anlamda çok daha iyi fotoğraflar vardır ama 'yılın fotoğrafı' deyince de insan yılın olayıyla birleştiriyor ister istemez." diye konuştu.

