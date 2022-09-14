Tuzu fazla kaçan yemeğe ne yapılır? İşte tüyolar...

Tuzu fazla gelen yemeğe ne konulur, tuzu fazla kaçan turşuya ve pilava ne yapılır? Fazla tuzlu olan yemekleri kurtarmanın bir kaç tüyosunu sizler için derledik. Tuzu fazla gelen yemeğe patates atmaktan süt eklemeye kadar yemeğinizi kurtaracak öneriler burada.

Tuzu fazla kaçan yemek bir anda kabus yaratabilir. Özellikle önemli bir misafir için hazırladığının yada uzun saatlerdir uğraştığınız yemeğin normalden daha tuzlu olması her kadın için kabus gibi bir ruh hali yaratır. Bazen dalgınlıktan bazen de yoğunluktan tuz attığımız yemeğe bir kaşık daha tuz ekleriz. Yada annenizin yaptığı ev yapımı salçadaki tuzun varlığını unutup biraz da siz tuzlarsınız tencereyi. Piştimi diye aldığınız bir kaşık yemek zehir olur dolar ağzınıza. Peki ne yapacağız yemeğin tuzu fazla kaçınca? Çöpe mi atacağız koca tencereyi? Tabi ki hayır! Tuzu fazla kaçan yemeği kurtarmanın yolları var! Hem de her evde bulunan malzemelerle. İşte başlıyoruz!

Patates her derdin devası!

Yemeğin tuzu fazla mı kaçtı korkmayın! Orta boy bir patatesi soyup bir kaç parçaya ayırıp yemeğin içine atın. Patatesler pişerken, tuz da gitmiş olur. Sonra patatesleri tencereden çıkarın.

Süt yada yoğurt ekleyin

Eğer tuzu fazla kaçan yemek bir çorbaysa hiç korkmayın. Çorbanın türüne göre bir miktar süt yada yoğurt ekleyin. Ama uyaralım. Hem süt hem de yoğurt sıcak tencereye girince kesilebilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmayın! O yüzden bir miktar çorbayı bir kaseye alıp süt ve yoğurdu orada ılıştırıp bu karışımı çorba tenceresine dökün.

Sirke yada limon

1 yemek kaşığı sirkeyi yemeğin içine atın. Eğer evde sirke yoksa yada aranız sirke tadıyla pek iyi değilse o zaman alternatifiniz limon olsun. Ancak limonda 4-5 damla yeter.

Zeytinyağlıları tuzdan kurtaran lezzet şeker

Tuzu fazla kaçan zeytinyağlıların tek çaresi var o da şeker. Aynı şekilde pilavlar için de şeker kullanabilirsiniz. 1 küp şeker her şeyi yener!

Tüm yöntemler işe yaramadı yemeğiniz halen fazla tuzluysa o zaman yemeğin suyu ile tanelerini ayırın. Yeniden soğan salça vs. sosunu hazırlayıp pişen taneleri yeni suya ekleyin. Bu kez attığınız tuzunu miktarına aman dikkat!

Su yerine süt ekleyin!

Çorbalar tuzlu olduğunda seyreltmek için su yerine süt ekleyebilirsiniz. Süt çorbanızın hem besin değerini arttırır, hem de kıvamını korurken tuzun tadını suya göre daha etkili şekilde azaltır.

Süt tercih etmiyorsanız birkaç parçaya böldüğünüz patatesleri çorbanıza ekleyebilirsiniz. Patates içeriğindeki lifler sayesinde pişerken tuzlu suyu çeker. Damak zevkinize göre patatesi çorba içinde ezebilir veya 10-15 dk sonra bütün halinde çıkarabilirsiniz.

Tencere yemekleri tuzlu olduğunda soyulmuş patates eklemek en sık kullanılan yöntemdir. Patatesi doğrayarak yemeğe ilave edebilir, veya çorbalarda yaptığınız gibi birkaç parçaya bölüp piştikten sonra yemekten çıkarabilirsiniz.

Sadece suyu tuzlu olmuş yemeklerde ise kızarmış ekmek çözümdür. Yemeğin suyunun bir kısmını kızarmış ekmek parçaları ile alıp atabilirsiniz. Hala tuzu fazla ise yemeğin suyunu tamamen değiştirip tekrardan yapmayı da deneyebilirsiniz. Toparlamamız gerekirse, yemeğiniz:

Hafif tuzlu ise içine 1-2 adet kesme şeker atın.

Orta derecede tuzlu ise patatesi dörde bölüp yemekle birlikte kaynatın ve sonra çıkarıp atın. Fazla tuzlu ise hem patates kullanın hem de suyun bir kısmını kızarmış ekmekle dışarı alın. Aşırı tuzlu ise yemeğin suyunu tamamen atın ve hiç tuz kullanmadan başka bir sos yapın.

Dilerseniz sirke ve limonun asidik özelliğinden yararlanarak tuzun alkali yoğunluğunu da dengeleyebilirsiniz. Sirke için 1 yemek kaşığı, limon içinse 3-4 damla yeterlidir.



