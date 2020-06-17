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Tuzluca’da KÖYDES seçimi yapıldı

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde KÖYDES seçimi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:36:01 -
Tuzluca’da KÖYDES seçimi yapıldı

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde KÖYDES seçimi yapıldı.


Tuzluca’da Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) toplantısı Kaymakam Abdullah Kadıoğlu başkanlığı’nda gerçekleşti.


Tuzluca Atatürk orta okulunda yapılan toplantıya, İlçe kaymakamı ile 81 köy muhtarı katıldı. Yapılan seçimde önce ki sene encümen olan Bahçeli meydan muhtarı Ferdi Tayfur 1 yıl süreyle Köylere Hizmet Birliği encümen üyeliğine tekrardan seçildi. Encümenleri kutlayan Kaymakam Kadıoğlu, Kaymakamlık olarak köylerin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmetler sunabilmek için çok çalışacaklarını belirtti.


Toplantı daha sonra Tuzluca"da KÖYDES tarafından yapılan yatırımların değerlendirilmesiyle son buldu.

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