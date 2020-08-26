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Aktüel Tuzla'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sokak satıcısı tutuklandı
Aktüel

Tuzla'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sokak satıcısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:05:44 -
Tuzla'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sokak satıcısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, uyuşturucu ticareti konusunda sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti konusunda sokak satıcılarına karşı yürütülen çalışma sonucunda, 24 Ağustos'ta Tuzla'daki iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüpheliler Ali Ekber A. ile Okan G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, bir kilo 60 gram metamfetamin, 29,45 gram skunk, 2,27 gram kokain, 0,72 gram esrar, 0,95 kubar, ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile 6 fişek ele geçirildi.

İki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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