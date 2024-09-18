  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Prens Selman'dan dünyayı gündemini altüst edecek Baykar kararı! Böylesi görülmedi

Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile tam isabet

Bayraktar TB2 SİHA'ların nerede oldukları merak ediliyordu! Ukrayna istihbaratı açıkladı

Beter olun! Borçlarını ödemek için kumar şirketleri anlaştı söylentileriyle çalkalandı…

AK Partili isimden açıklama geldi: İsrail bir hukuk devleti değil, bir terör devleti

Irak'tan flaş Lübnan açıklaması! Dünya çalkalandı

Terör devleti İsrail Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını bomba gibi patlattı!

Faturası ağır oldu! Fed konusunda tarihi ayrışma

İş yükü son buluyor! Teknoloji şirketi CrowdStrike siber güvenlik finansmanı için yan kuruluş başlatıyor

Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor!
Yerel Tuzla'da otomobil patladı!
Yerel

Tuzla'da otomobil patladı!

Yeniakit Publisher
2024-09-18 09:57:00 -
Tuzla'da otomobil patladı!

Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı. Patlama sonrasında alev alan aracı akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul'un Tuzla İlçesi Tepeören Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün içinde olduğu park halindeki bir otomobilde gaz kaçağı nedeniyle patlama yaşandı. Patlama sonrasında alevler çıkmaya başladı. Araçtan alev çıktığını gören akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti. Yaşanılan olayda kimse zarar görmezken, aracın akaryakıt pompalarının olduğu kısımda patlamaması faciayı önledi. O anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil içerisinde sürücünün oturduğu ve bir anda aracın alt kısmından bir patlamanın olup ardından alevlerin çıktığı, o alevleri ise akaryakıt istasyonunda çalışan bir görevlinin yangın tüpüyle söndürdüğü görülüyor.

Sakarya'daki fabrika patlamasından acı haber geldi
Sakarya'daki fabrika patlamasından acı haber geldi

Gündem

Sakarya'daki fabrika patlamasından acı haber geldi

Fabrika patlamasından yaralı kurtulan kadın olay anını anlattı!
Fabrika patlamasından yaralı kurtulan kadın olay anını anlattı!

Gündem

Fabrika patlamasından yaralı kurtulan kadın olay anını anlattı!

Çanakkale'de 109 yıllık patlamamış top mermileri bulundu!
Çanakkale'de 109 yıllık patlamamış top mermileri bulundu!

Tarih

Çanakkale'de 109 yıllık patlamamış top mermileri bulundu!

Bu besinlerin meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…
Bu besinlerin meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

Kadın - Aile

Bu besinlerin meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23