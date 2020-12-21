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Aktüel Tuzla'da bu yıl 110 bin ton evsel atık toplandı
Aktüel

Tuzla'da bu yıl 110 bin ton evsel atık toplandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:06:09 -
Tuzla'da bu yıl 110 bin ton evsel atık toplandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bu yıl içerisinde ilçede 110 bin ton evsel atık toplandı.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede karbon ayak izini küçültmek, doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesiller adına korumak, doğal ve yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmek ve atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dönüşüme kazandırılması için birçok öncü çalışma başlatıldığı belirtildi.

İlçede 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla tonlarca atığın geri dönüşüme kazandırıldığına vurgu yapılan açıklamada, "Bu kapsamda 363 ton bayat ekmek, 22 bin 464 ton moloz, koltuk ve dolap, 8 bin ton ambalaj atık, 3 ton elektronik atık, 163 ton tekstil atığı, 1 ton 157 kilogram atık pil, 180 bin litre bitkisel atık yağ, 8 bin 120 ton atık dal ve 110 bin ton evsel atık toplandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, geri dönüşüm konusunda ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz evlere varıncaya kadar, bayat ekmeklerin geri dönüşümü, bunun yanında elektronik atıklar, kağıt ve evsel atıklardan çok zor olmasına rağmen çok başardığımız sıvı yağ toplanmasına kadar her türlü konuda, biz de 2023 yılına kadar Tuzlamızda yüzde 35’lik bir geri dönüşüm sağlayarak hem ekonomik katma değer oluşturabilmek hem de gelecek nesillere güzel bir Tuzla, güzel bir ülke bırakabilmek için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi için kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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