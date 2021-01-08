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Aktüel Tuzla'da bir tersanedeki gemide yangın
Aktüel

Tuzla'da bir tersanedeki gemide yangın

Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 00:59:00 -
Tuzla'da bir tersanedeki gemide yangın

Tuzla'da bir tersanedeki gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'taki bir tersanede bulunan gemide, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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