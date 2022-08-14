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Yerel Tuzla Piyade Okulu'nda yangın çıktı
Yerel

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın çıktı

Tuzla Piyade Okulu'nda otlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 23:39:00 -
Tuzla Piyade Okulu'nda yangın çıktı

Yangın, saat 20.30 sıralarında Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde otlukta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumun bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan Yangında yaralanan olmazken yangın vatandaşlar tarafında cep telefonu ile görüntülendi.

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