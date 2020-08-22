Tuzla Geri Gönderme Merkezi’nde tecavüz iftirası!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde yaşanan taciz iddiasının bir komplo olduğu ortaya çıktı. Seyfullah Halekim adlı mülteci gerçekleri bir bir açıkladı.

Seyfullah Halekim'in itirafları:

5-6 ay geri gönderim merkezinde Tuzla'da kaldık. Necibullah ve İsmetullah adlı arkadaşlar da vardı. 27 Nisan'da kim temizlik yapmak istiyor diye bir polis geldi. Ben gönüllü oldum. Ranza ve yatakları düzelttik, yerler çok kirliydi temizledik.

Bana içecek bir şey getirdi. Bana iyi davranıyordu. Sonra 1 saat sonra filan, kendisi çöpü atıp beni çağırdı. 27 Nisan akşamı başka polisler geldi. İsmetullah, Necibullah ve ben vardım.

Dedilerki biz tacize uğradık diyelim bize kimlik verip, serbest bırakırlar diye düşündük. Komiser benden ifade alıyordu. Ben tacize uğradığımı söyledim. Arkadaşlarım dayak yediklerini bile söyledi. Ancak böyle bir şey asla olmadı. Yine orada görevli bir polis bana tacize uğradığımızı söylersek sizi bırakırlar dedi.

Bizler böyle bir yalan uydurduk. Bunun için çok üzgünüm.