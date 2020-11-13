  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:30:10 -
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yazıcı Twitter hesabından Kovid-19 testine ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirten Yazıcı, evde karantinada olduğu kaydetti.

Yazıcı, videolu mesajında ise "Dün ufak tefek ağrılarla birlikte geceleyin ateşim çıktı. Film çekildi, bu filmdeki belirtilerle ve bugün yaptırdığım PCR testi ile Kovid-19 testim pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Dün biraz ateşim çıktı, halsizlik falan vardı. Bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalara şifa versin." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar, 'Bölgede çok büyük gelişmeler var' diyerek açıkladı
Gündem

Mete Yarar, 'Bölgede çok büyük gelişmeler var' diyerek açıkladı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, terör operasyonları sonrası Kuzey Irak'ta iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK ile ilgili çarpıcı bilgiler verd..
Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat
Dünya

Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat

Rusya'dan Karabağ'a kargo uçaklarıyla helikopter ve insansız hava araçları sevk edildi.
Bölgede ortalık fena karıştı! 'Savaş çıktı' diyerek dünyaya ilan ettiler
Dünya

Bölgede ortalık fena karıştı! 'Savaş çıktı' diyerek dünyaya ilan ettiler

Fas Dışişleri Bakanlığı'nın Polisario Cephesi'ne karşı operasyon başlatmasına karşılık 'Savaş çıktı' açıklaması geldi.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay