Tuz Gölü'nün altında şaşırtan keşif!

Tuz Gölü'nün altında şaşırtan keşif!

ABD’de bulunan Great Salt Lake (Büyük Tuz Gölü) altında dev bir tatlı su rezervi tespit edildi.

Utah Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan havadan elektromanyetik (AEM) tarama çalışmaları, gölün altındaki jeolojik yapının beklenenden çok daha büyük bir tatlı su rezervi barındırabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, göl tabanının altında ana kayanın ani şekilde derinleştiği ve bu boşlukların tatlı suyla doygun tortularla dolu olduğu belirlendi. Uzmanlar, rezervuarın 3 ila 4 kilometre derinliğe kadar uzanabileceğini tahmin ediyor.

Jeofizikçi Michael Zhdanov, bu çalışmayla rezervin derinliği ve yayılımına dair önemli veriler elde ettiklerini belirtti.

 

Bilim insanları, gölün altında tatlı su olabileceğini daha önce de öngörüyordu. Ancak bu kadar geniş bir alana yayılması araştırmacılar için sürpriz oldu.

Yaklaşık 2.500 kilometrekarelik alanın önemli bir bölümünde tatlı su bulunabileceği değerlendiriliyor.

Gölün kurumasıyla birlikte ortaya çıkan tozlar, çevredeki yerleşim alanlarına taşınarak zehirli metaller yayabiliyor. Uzmanlara göre bu tatlı su, toz oluşumunu azaltmak için kullanılabilir.

Hidrolog Bill Johnson, bu suyun kontrollü şekilde kullanılması halinde çevresel risklerin azaltılabileceğini ifade etti.

 

Araştırmacılar, gölün tamamını incelemek için çalışmalarını genişletmeyi planlıyor. Bu sayede rezervin tam büyüklüğü ve potansiyeli netleşecek.

Uzmanlara göre bu keşif, sadece ABD için değil, dünya genelinde benzer göllerin altında saklı olabilecek su kaynaklarının araştırılması açısından da büyük önem taşıyor.

