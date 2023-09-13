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Dünya Tüyleri diken diken eden anlar! Fas taraftarları maç öncesinde hep bir ağızdan Fatiha okudu
Dünya

Tüyleri diken diken eden anlar! Fas taraftarları maç öncesinde hep bir ağızdan Fatiha okudu

Yeniakit Publisher
2023-09-13 20:44:00 - 2023-09-13 20:52:39

Fas A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemeleri maçında Burkino Faso ile karşılaştı.

Milli maç öncesinde tribünler Fas'taki deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Fatiha suresini okudu.

O anlar günün en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.

Fas'ta önceki gün meydana gelen 7 şiddetindeki depremde 3 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

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