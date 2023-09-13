Tüyleri diken diken eden anlar! Fas taraftarları maç öncesinde hep bir ağızdan Fatiha okudu
Fas A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemeleri maçında Burkino Faso ile karşılaştı.
Milli maç öncesinde tribünler Fas'taki deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Fatiha suresini okudu.
O anlar günün en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi.
Fas'ta önceki gün meydana gelen 7 şiddetindeki depremde 3 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.