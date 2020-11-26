Tüyler ürperten olay! Kağıt toplayıcılığı yapan kadın buldu

İstanbul-Avcılar'da çöp konteynerinin yanında, bir poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, Gümüşpala Mahallesi Şehit Komando Er Kürşat Çakmak Sokak'taki çöp konteynerinin yanında büyük bir poşet buldu. Poşetin içine bakan kadın, nevresime sarılı halde hareketsiz yatan bir erkek bebek gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Ambulansla hastaneye götürülen yeni doğmuş bebeğin vefat ettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.