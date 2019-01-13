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Tuvalet için geldiği Büyük Menderes Nehri'ne düşüp kayboldu

Aydın'da gece vakti tuvalet ihtiyacını gidermek için Büyük Menderes Nehri kıyısına gelen 59 yaşındaki adam, nehre düşerek gözden kayboldu.

13 Ocak 2019 Pazar 17:48
Tuvalet için geldiği Büyük Menderes Nehri'ne düşüp kayboldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Tuncay Asar (59), Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, kayboldu.

Nazilli'de yaşayan evli, 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile dün akşam bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde Asar, otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri karadan, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama - kurtarma çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:48
  1. Muğla
  2. Aydın
  3. Nazilli
  4. Büyük Menderes Nehri
  5. Büyük Menderes Nehri'nde kayboldu
  6. boğulma vakaları
  7. arama kurtarma çalışmaları
  8. Tuncay Asar

YORUM YAZ

  • ihsan d.ihsan d.1 sa önce
    anlasilan diskisini nehire eyilere yapacakti, yada arkasina suya deydirip nehirin suyuyla taharetleyecekti(bu arada öyleyse cok büyük bir pislik, suya mikrop ve parazit gelecekti)...baska ne olabiliir..... nasil yasarsan öyle ölürsün, ne kötü bir son, dünya ahiretini alkolik olarak sonluyorsun ve ahiretini maf ediyorsin.Allah hepimize akil fikir versin, ve hayatimizi düzene sokmak icin firsat versin.

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