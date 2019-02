Tütüncü: “Kepez’de kırılması zor bir seçim başarısı elde edeceğiz.”

AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin gönüllü ekipleriyle buluşan Başkan Hakan Tütüncü, “Cumhur ittifakı olarak, her kesimden oy alarak Kepez’de kırılması zor bir seçim neticesi elde edeceğiz.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakının AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek, mahallelerde seçim kampanyasını gerçekleştiren gönüllü ekiplerine moral verdi. AK Parti Kepez İlçe Başkanlığındaki motivasyon buluşmasında İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ferah Nur Ünal ile bazı meclis üyesi adayları da hazır bulundu.

“Partimizin ve belediyemizin ismi dendiğinde yüzler gülüyor”

Buluşmada bir konuşma yapan Başkan Hakan Tütüncü, “Bu seçimde en büyük gücümüz milletimizin tertemiz gönlünde biriktirdiğimiz sevgi ile hizmetlerle ortaya koyduğumuz heyecandır. Milletimizin gönlünde sevgi biriktirdik.Hangi kapıya gidersek gidelim büyük bir sevgiyle kapılar açılıyor. Partimizin, belediyemizin adı söylendiğinde gözlerde, yüzlerde sevgi ve sempati meydana geliyor. Yaptığımız hizmetleri söylediğimizde insanlar bizleri büyük bir sevgiyle bağırlarına basıyorlar. Bu çok büyük önceliktir. Bu çok önemli bir iştir. Böyle bir ortamda nazarımızı sonsuzluğa dikerek, daha büyük yürüyeceğiz, daha büyük düşüneceğiz.” açıklamasını yaptı.

“Gönüllü yol arkadaşlarımla gurur duyuyorum”

Kepez Belediye Başkanlığına 3.kez aday gösterilen Başkan Tütüncü, gönüllü ekiplere şöyle seslendi: “Biz neden güçlüyüz?Sizin gibi yol arkadaşlarımız olduğu için;Allah için birbirimizi sevdiğimiz için güçlüyüz. AK Parti teşkilatları, birbirini seven birbirini kucaklayan, birbirine sırtını yaslayan, birbirleriyle geleceği planlayan bir ailenin fertleridir. İnsanların yaşam kalitelerini, yola çıktığı arkadaşlarının kalitesi belirlermiş. Allah’a binlerce kez şükrediyorum ki, bizlere sizin gibi nitelikli, güzel yol arkadaşları nasip etti. Hepinizle gurur duyuyorum. Kepez’in, Antalya’nın gelecek hedeflerine kilometre taşı döşeyen o güzel Ak Parti gönüllü ekibinin havası başka bir partide yok. Bu kapıdan çıkarken çok iyi bir teşkilatın mensubu olduğunuz düşüncesiyle yola çıkmanızı istiyorum. Sizin çok güzel bir ilçe başkanınız var. Sizin çok güzel bir ilçe teşkilatınız var. Sizin çok güzel bir kadın kolları başkanınız, yakışıklı gençlik kolları başkanınız var. Sizin birbirinizden değerli adam gibi adamlara oy isteğiniz meclis üyeleriniz var. Sizin hizmetleriyle yarışılamayacak kadar önemli işlere imza atmış Büyükşehir Belediye Başkanınız var.Sizin, her birinizi Allah için seven, sizi yol arkadaşı olarak gören bir Kepez Belediye Başkanınız var. Sizin anlatacağınız projeleri olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ınız var.”

“Her kesimden oy alacağız”

Seçim koordinasyon merkezinin AK gönülleriyle el ele, gönül gönüle vererek büyük bir seçim başarısı elde edeceklerinin altını çizen Tütüncü, Son 150 günde 900 ‘ün üzerinde evini ziyaret etmiş bir belediye başkanı olarak söylüyorum: Bu seçimde Allah’ın izniyle cumhur ittifakı olarak o kadar değişik yerlerden, değişik çevrelerden oy alacağız ki; şu güzel ekip Kepez’de bir daha kırılması zor bir seçim neticesiyle inşallah 31 Mart’ta yürüyor. Buna gönülden inanıyorum.” ifadesini kullandı.