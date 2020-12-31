  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi
Ekonomi

Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:10:58 -
Tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerinin üretim, işlenmesi ile iç ve dış ticaretine yönelik usul ve esaslarda düzenlemeye gitti.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği Bakanlıkça belirlenen yerlerde tütün kooperatiflerince kurulacak sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisleri için, tam ve yeni teknoloji ile kullanılmamış makine şartının aranmaması, tesis yerlerinin, konut alanı, ticaret alanı ve tarım alanları dışında kurulabilmesi, tesislerin 1000 metrekare yerine en az 750 metrekare kapalı alanla kurulabilmesi ve alınan hizmet bedellerinin kooperatifler için 1/10 oranında uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

- Tütün üretimi, işlenmesi, iç ve dış ticaretiyle ilgili düzenleme

Tütün üretimi, işlenmesi, iç ve dış ticaretiyle ilgili usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikle ise tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği merkezler belirlendi.

Bu kapsamda ayrıca, tütün tohumu ithalatında mülga TAPDK ve Bakanlığa ayrı ayrı görev verilmesi nedeniyle Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün de görüşleri alınarak tütün tohumu ithalatı yeniden düzenlendi. Tütün işleme tesislerinin ihraç etmesi kaydıyla "dahilde işleme izni" kapsamında tütün ithalatı yapmasına izin verilmesi hususunda ve yaşanan sıkıntılar da dikkate alınarak tütünlerin depolanması ve taşınmasında düzenlemeye gidildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu

Ermenistan Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer almasından dolayı Türk ürünlerinin alımını altı ay yasaklad..
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!
Medya

Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef aldığı ifadeler sosyal medyada t..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay