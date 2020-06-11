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Kültür - Sanat

Tutuklulara kitap desteği

Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Tarsus Cezaevinde kalan tutukluların yabancı dil öğrenmek üzere talep ettiği İngilizce kitapları temin ederek kendilerine ulaştırılmasını sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:05:37 -
Tutuklulara kitap desteği

Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Tarsus Cezaevinde kalan tutukluların yabancı dil öğrenmek üzere talep ettiği İngilizce kitapları temin ederek kendilerine ulaştırılmasını sağladı.


Tarsus T3 Ceza İnfaz Kurumunda 9 kişilik bir koğuşta 21 aydır tutuklu olan Ö.S. cezaevinde, topluma kazandırma çalışmalarının yanı sıra İngilizce öğrenmek istedi. Düşüncesini aynı koğuşta bulunan tutuklu arkadaşlarıyla paylaşan Ö.S. olumlu yanıt alınca dil eğitimi almak istediklerini belirtmek üzere ilgililerle görüştü. Ancak cezaevinde, tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonu için çok sayıda proje bulunmasına ve bu projelere uygun araç gereç olmasına karşın İngilizce kitabı yoktu.


Ö.S. cezaevi yönetiminden izin alarak Seyhan Belediyesinden İngilizce kitabı talebinde bulundu. Talebin Seyhan Belediyesi’ne ulaşmasının ardından Kütüphane Müdürlüğü aracılığıyla talep edilen İngilizce eğitim ve hikaye kitapları temin edilerek tutuklulara iletilmek üzere Tarsus T3 Ceza İnfaz Kurumu’na ulaştırıldı.


Konuyla ilgili konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Tutukluların aydınlanmanın bir aracı olan kitaba yönelmeleri çok değerli. Onlara destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Dil öğrenme ve diğer kitapların, herkesin olduğu gibi, cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin de ufkunu açacağına inanıyorum. Özellikle tutukluların veya hükümlülerin cezaevinden çıktıktan sonra elde ettikleri bilgi, beceri ve dil bilgisinin topluma entegrasyonda önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

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