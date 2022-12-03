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Gündem Tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktı, bir günde 10 evi soydu! Asın bu alçağı
Gündem

Tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktı, bir günde 10 evi soydu! Asın bu alçağı

Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan O.Ç., gittiği Bursa’da bir günde 10 evi soydu.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:50:00 -
Tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıktı, bir günde 10 evi soydu! Asın bu alçağı

Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkan O.Ç., gittiği Bursa’da bir günde 10 evi soydu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Soğanlı, Alemdar, Sırameşeler, Küplüpınar, Fatih, Çiftehavuzlar, Çirişhane mahallelerinde son aylarda kapı kırmak sureti ile meydana gelen hırsızlık olaylarında yaklaşık 900 bin lira maddi zarar meydana geldi.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve KGYS kameralarını takibe aldı.

İncelemeler neticesinde polis, bir günde 10 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarını, Adana'da yine hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp Bursa'ya gelen O.Ç.'nin (36) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Hırsızlık polisi tarafından kaldığı mekanda yakalanan O.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Maalesef ülkenin adaleti yok ,siyasiler bas bas bağırıyor kendileri için hem hakaret edecek hemde aldığı para cezası fakat onada isyan ediyor ama vatandaşın malı ve canı için tek kelime eden yok bende buna isyan ediyorum.
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