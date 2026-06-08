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Gündem Tutuklanmamak için sürekli hamile kalan suç makinesi tutuklandı
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Tutuklanmamak için sürekli hamile kalan suç makinesi tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Tutuklanmamak için sürekli hamile kalan suç makinesi tutuklandı

Bursa'da 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 20 yaşındaki kadının, yakalandığında tutuklanmamak için sürekli hamile gezdiği ortaya çıktı. Evde bir çocuğu, yanında 2 yaşındaki kızı ve karnındaki 6 aylık çocuğu ile hakim karşısına çıkan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul ile Bursa'nın Orhangazi, Karacabey ve İnegöl ilçelerindeki toplam 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen Deniz A. (20) gözaltına alındı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince emniyetteki sorgulaması tamamlanan Deniz A., 2 yaşındaki kızı ve karnındaki 6 aylık bebeğiyle çıktığı mahkemece tutuklandı.

Evde bir çocuğu, yanında 2 yaşındaki kızı ve karnında 6 aylık bebeği olan Deniz A.'nın tutuklanmamak amacıyla sürekli hamile kaldığı iddia edildi.

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