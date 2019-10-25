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Tutuklanan HDP'li başkandan teröriste özel ağırlama

PKK iltisakı nedeniyle tutuklanan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in, teröristleri evinde ağırladığı ortaya çıktı.

25 Ekim 2019 Cuma 16:27
Tutuklanan HDP'li başkandan teröriste özel ağırlama

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'in, "teröristleri evinde ağırladığı" teslim olan bir terör örgütü PKK mensubunun beyanında yer aldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nazlier'in, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin, teslim olan PKK'lı terörist "Zerdeşt" kod isimli E.T'nin ifadesinin olduğu ortaya çıktı.

Sustu

Nazlier'in, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesiyle ilgili 5 sayfadan oluşan tutanakta, isnat edilen tüm suçlamalara ilişkin "susma" hakkını kullandığı öğrenildi.

Tutanakta ifadesi yer alan teslim olan terörist "Zerdeşt" kod isimli E.T, fotoğrafından teşhis ettiği şüpheli Nazlier'in teröristlerin milisliğini yaptığını ileri sürdü.

Evinde kalmışlar

Nazlier'i Lice ilçesinin Şenlik köyündeki evinde iki yıl önce gördüğünü öne süren E.T, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kış sığınağından çıktıktan sonra silahlı ve üzerimizde terörist kıyafetiyle 6 örgüt üyesiyle milis olan Nazlier'in evine gittik. Nazlıer, kapıyı açtığında bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. İlk kez görmüştüm ancak diğer örgüt üyelerinden ismini daha önce duymuştum. Nazlier'in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte son derece gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir.

Bu milis, bana göre 10 teröristten daha etkilidir. Evinin yerini biliyorum, bizzat yer göstermesi de yapabilirim."

Terörist E.T, Nazlier'in kardeşinin Lice kırsalında örgütteyken öldüğünü ve bu nedenle örgütün bu aileye çok destek verdiğini iddia etti.

E.T, Nazlier'in, babasıyla yıllarca örgüte yardım ettiğini, evindeki görüşmede babasının cezaevinde olduğunu anlattığını, onun yokluğunu kendilerine aratmayacağını söylediğini öne sürdü.

Nazlier'e isnat edilen suçlamalar arasında belediye başkanlarının katılımıyla HDP İl Başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu ve örgütün sözde "marşına" eşlik ettiği ile bir teröristin taziyesine katıldığı da yer aldı.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 21 Ekim'de gözaltına alınan eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, 22 Ekim'de tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:27
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier
  3. PKK
  4. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği
  6. silahlı terör örgütüne üye olmak
  7. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı

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  • Recep GülerRecep Güler7 sa önce
    ULA KÜRT KARDEŞLER;BU ERMENİ TAŞNAK KAFİRLERE NASIL OY VERİRSİNİZ
  • HakanHakan8 sa önce
    Zaten yüzündeki nursuzluktan belli pkkli olduğu bunlarin sıfatlari bakir renginde oluyor bu kadinda onlardan biri

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