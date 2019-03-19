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Tutdere ‘yerli esnaftan alışveriş’ çağrısı yaptı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaşlara zincir marketlerden değil, yerel esnaftan alışveriş yapan çağrısı yaptı.

19 Mart 2019 Salı 17:10
Tutdere ‘yerli esnaftan alışveriş’ çağrısı yaptı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaşlara zincir marketlerden değil, yerel esnaftan alışveriş yapan çağrısı yaptı.


Zincir marketler yerine Adıyaman esnafının kazanması için alışverişleri yerel esnaftan yapılması gerektiğinin önemine işaret eden CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ekonomik verilerin iyi olmadığını söyledi.


Ekonomik kriz olduğunu öne süren Tutdere, “Türkiye’nin kamu kesimi sabit sermaye yatırımları alınan harcama tedbirleri kapsamında yüzde 36 oranında azalacak. Bu, yatırımların iyi ihtimalle birkaç yıl ertelenmesi anlamına geliyor. Adıyamanımızın bütçesi ise yüzde 39 oranında küçültülüyor. Güçlü Türkiye’yi bir kenara bırakın, 1 Nisan’dan sonra duraklayan Türkiye’yi izleyeceğiz.Ülkemizde istihdam oranı Aralık 2017’de yüzde 48 iken, 2018’de 46.4’e geriledi. Adım adım küçülüyoruz. İşsizlik ise yüzde 13,5’te. Rakamların tek haneye düştüğü günler şimdilik hayal. Şubat ayında sosyal devletin ücretsiz karşılaması gereken sağlıkta bile yüzde 2,48 oranında zam gördük.


Yıllık en büyük zam yüzde 29,25 ile gıdada iken, halkı darboğaza düşürenlerin, yine kendi elleriyle hizmet gibi sunduğu tanzim satış noktalarından dahi Adıyamanımız mahrum bırakıldı.


Durum bu haldeyken günün sonunda kaybeden Adıyamanımız oluyor. Daha fazla geç olmadan Valilik başta olmak üzere, Adıyaman’ın kamu kurum ve kuruluşlarına acil çağrıda bulunuyoruz. Gelin tüm kurum ihtiyaçlarınızı Adıyaman’ımızın esnafından karşılayın. Gıdadan temizliğe, mobilyadan kırtasiyeye her alanda alışverişleriniz için esnafımızın dükkanlarını kullanın. Bize başkasından fayda yok. Krizin etkisini azaltmak için gün birbirimize sahip çıkma günü, gelin elele tutuşalım. Zincir marketlerin, büyük markaların tuzağına düşmeyelim. Evimizin ihtiyaçlarını yüz yüze baktığımız, merhabalaştığımız, aynı havayı paylaştığımız esnafımızdan yapalım. Adıyaman’ımızı biz kalkındıralım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:10
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