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Aktüel

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

AĞRI-Ağrı’nın Tutak İlçesine bağlı Ekincek köyünde yerin 5 km derinliğinde 3.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 00:39:52 -
Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

AĞRI-Ağrı’nın Tutak İlçesine bağlı Ekincek köyünde yerin 5 km derinliğinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre saat 23.36 da merkez üssü Tutak İlçesine bağlı Ekincek köyünde Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma merkezinin verilerine göre yerin 5 kilometre derinliğinde 3,1 şiddetinde deprem meydana geldi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Tutak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada herhangi bir can mal kaybının olmadığı vatandaşların depreme karşı tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

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