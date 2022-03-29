TÜSİAD'ın yeni Başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan ne iş yapıyor?

TÜSİAD'ın yeni başkanı TÜRKOFED Başkanı Orhan Turan oldu. Orhan Turan'ın TÜSİAD başkanı seçilmesiyle birlikte Orhan Turan kimdir? Orhan Turan nereli, Orhan Turan kaç yaşında? Orhan Turan ne iş yapıyor? Orhan Turan hangi sektörde faaliyet gösteriyor? Orhan Turan'ın hangi şirketleri var? gibi sorular da merak konusu oldu.

Yeni Yönetim Kurulu'nda kimler var?

TÜSİAD’ın bugünkü genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulunda, Cevdet Alemdar, İzel Levi Coşkun, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ozan Diren, Perihan İnci, Çağatay Özdoğru, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Serpil Veral, Elvan Ünlütürk ve Bedii Can Yücaoğlu da görev aldı.

TÜSİAD başkanı Orhan Turan kimdir?

ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş yaşamının yanısıra sivil toplum örgütlerinde de görev aldı.

Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Bugüne kadar birçok STK’da aktif rol alan Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Turan ayrıca Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde dersler verdi.