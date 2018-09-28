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TÜSİAD: Ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Bilecik, "Türkiye'ye baktığınız zaman birçok problemi var ama her şeyin sürdürülebilir olması için sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var" dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 18:05
TÜSİAD: Ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var

TÜSİAD tarafından Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda düzenlenen "Sür2018" etkinliğinde konuşan Bilecik, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. 

Bu sürecin ne ilk ne de son olacağını belirten Bilecik, söz konusu durumun Türkiye'nin tecrübesinin dışında ilerleyen bir zorlanma olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu zamanda sürdürülebilirlik kavramını daha çok konuşması gerektiğine işaret eden Bilecik, "Türkiye'ye baktığınız zaman birçok problemi var ama her şeyin sürdürülebilir olması için sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma stratejisine ihtiyacımız var. Birçok eksiğimiz olabilir ancak temelde böyle bir konuyu TÜSİAD olarak uzun dönemdir çalışıyoruz " diye konuştu.

Eldeki kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğini dile getiren Bilecik, bu kapsamda Ar-Ge, inovasyon dahilinde çevreci ve katma değerli ürünün önemli olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir kalkınmanın önemine değinen Bilecik, "Çevreden insana, insan haklarından nitelikli eğitime kadar sürdürülebilir kalkınmanın iş dünyası ve bütün toplum açısından kıymeti harbiyesi son derece yoğundur. İş dünyası olarak sürdürülebilir başarılara imza atmak için gerçekten beklemenin geride kaldığı bir süreç dahilindeyiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da sürdürülebilirlik fikrinin kurumda yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:05
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