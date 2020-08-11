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Ekonomi

TUSAŞ ve BOREN'den kompozit malzeme alanında iş birliği

İmzalanan protokol kapsamında, bor minerali kullanılarak bor fiber takviyeli milli kompozit malzemeleri geliştirilmesi hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:12:01 -
TUSAŞ ve BOREN'den kompozit malzeme alanında iş birliği

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Ulusal Bor Enstitüsü (BOREN) arasında "Bor Fiber Takviyeli Kompozit Malzemelerinin Havacılık Yapısallarında Kullanımının Araştırılması"na ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, dünyada bilinen 2 kompozit alternatifi yerine TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve BOREN Başkanı Abdülkerim Yörükoğlu tarafından önerilen fikir, iş birliğiyle perçinlendi.

Bu kapsamda her iki kuruluş, dünya havacılık ekosisteminde sık kullanılan materyaller yerine bor fiber kompozit malzemesinin araştırılması ve geliştirilmesi konusunda güçlerini birleştirecek.

Söz konusu malzemenin geliştirilmesiyle hava araçlarındaki millilik oranının artırılması ve bu ürünlerin inovatif özellikleriyle piyasada daha güçlü bir konum edinmeleri hedefleniyor.

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