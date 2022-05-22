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Aktüel Turuncu listeye bir çizik daha!
Aktüel

Turuncu listeye bir çizik daha!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 15:42:00 -
Turuncu listeye bir çizik daha!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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