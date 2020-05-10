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Aktüel

Turunçgil’de hastalıklara karşı mücadele dönemi başladı

Aydın’da turunçgil bahçelerinde, unlu bit zararlısı ile mücadele döneminin başladığını belirten yetkililer, önlem alınmadığı takdirde ürün kaybının yaşanacağını açıkladılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:38:57 -
Turunçgil’de hastalıklara karşı mücadele dönemi başladı

Aydın’da turunçgil bahçelerinde, unlu bit zararlısı ile mücadele döneminin başladığını belirten yetkililer, önlem alınmadığı takdirde ürün kaybının yaşanacağını açıkladılar.


Aydın İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın turunçgil ağaçlarının kapladığı 44 bin 180 dekar alan ve 85 bin 066 ton üretimi ile yaş meyve ve sebze ihracatında gelişme potansiyeline sahip önemli bir yerde bulunuyor. İlimiz turunçgil alanlarında yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projesi kapsamında, yapılan bahçe kontrollerinde unlu bitin ekonomik olarak mücadeleyi gerektirecek düzeyde olduğu görülmüştür. Mücadele zamanı gelen ve yayılma eğiliminde olan Turunçgil Unlu Biti (Planococcus citri) zararlısının tüm üreticiler tarafından tanınıp, yoğunluğunun izlenmesi ve bahçelerde mücadelenin uygulanması ilimiz turunçgil yetiştiriciliği için büyük önem taşımaktadır” denildi.

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