Turunçgil ihracatında Rusya ilk sırada

İhracatta 55 milyon 846 bin dolarla Rusya başı çekti. Bu ülkeyi 14 milyon 205 bin dolarla Irak, 11 milyon 214 bin dolarla Ukrayna, 5 milyon 861 bin dolarla Romanya ve 4 milyon 882 bin dolarla Polonya takip etti. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 2021’de pazar ağını genişletmek için çalışmalarının süreceğini söyledi. Turunçgilin ülke ekonomisine güç kattığını belirten Kaçmaz, şöyle konuştu: “Sektörümüzün en önemli tarafı ülkemize net döviz girdisi sağlaması. Bu son derece mühim. İhracatımızda hiçbir ithal kalem kullanmıyoruz. Diğer taraftan istihdama da katkı sunuyoruz. Bu nedenle tarım sektörü içerisinde en önemli grup olduğumuzu ifade edebiliriz. Kalite yönünden sorun yaşamıyoruz. Özellikle geleneksel pazarlarımızın dışında Avrupa ülkelerine olan ihracatımızın artması kaliteli üretim, ambalaj ve iyi bir lojistik altyapımızın olmasından kaynaklanıyor.” Kaçmaz, ihracatta daha iyi noktalara geleceklerini vurguladı.