THY - Trabzon
0553 313 94 23

Turşuluk salatalık üreticilerinin yüzü gülüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar arazide üretimi yapılan turşuluk salatalık, fiyatı ve rekoltesiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:27
Turşuluk salatalık üreticilerinin yüzü gülüyor

manisa'da Gördes ilçe merkezinin yanı sıra Güneşli, Şeyhyayla, Dalgır, Salur, Benliali başta olmak üzere 15 mahallede üretimi yapılan turşuluk salatalığın hasadı sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlalardan çuvallara toplanan salatalıklar 4 ayrı elekten geçiriliyor. Salatalıklar daha sonra kasalara konularak firmalara teslim ediliyor.

Eylül ayının sonuna kadar sürecek salatalık hasadında yöre halkının yanı sıra Demirci'ye bağlı Kulalar, Kovancı ve Yeşildere mahallelerinden kadınlar çalışıyor.

KİLOSU 2 LİRA 20 KURUŞ

Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin başlıca geçim kaynağı olan turşuluk salatalık üretiminin yıldan yıla arttığını belirtti.

Bu yıl yaklaşık 10 bin ton üretim yapıldığını ifade eden Koç, şunları söyledi:

"Her yıl üretim kapasitemizin arttığı salatalıkta bu yıl fiyat artışı üreticimizi memnun etti. Üreticimizin yanı sıra yöreye çalışmak için gelen bayanlara 70 lira yevmiye ödeniyor. Geçtiğimiz yıl 1 lira 70 kuruştan alınan salatalık, bu yıl 2 lira 20 kuruştan alınıyor. Rekoltemiz bu yıl 10 bin ton civarında. Hedefimiz salatalık üretimini Gördesimizin her kesimine yayarak 25 bin ton rekolteye ulaşmak."

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Salatalık üretimi yapan Şeyhyayla Mahalle Muhtarı Ali İltemir ise mahallesinde herkesin salatalık ektiğini günlük 70 ton civarında salatalık hasadı yaptıklarını belirterek "Salatalıklarımız başta Almanya olmak üzere, yurt dışına gidiyor. Fiyattan üretici olarak memnunuz. Yöremize özellikle Demirci ilçesi mahallelerinden çok sayıda bayan geliyor. Günlük 70 lira ile 8 saat çalışarak para kazanıyorlar." dedi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:27
  1. Salatalık
  2. Turşuluk salatalık
  3. salatalık üreticileri
  4. Manisa
  5. Gördes
  6. Yurt dışına ihraç ediliyor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burada fikirler gerçeğe dönüşüyor
    1. Burada fikirler gerçeğe dönüşüyor
    2. Vergi prim trafik cezası MTV KYK SGK..
    3. Bayramda da iletişimi kesmedik
    4. CHP döneminde enkaza çevrilmişti!..
    5. DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık..
    6. Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    7. Berat Albayrak Fransa'ya gidiyor
    8. Vodafone’da iki kat mobil internet
    9. Tam 3 kilo altın taktılar! Gelin..
    10. Çorapların içine saklamış! Değeri 52..
    11. Turşuluk salatalık üreticilerinin yüzü..
    12. Tatil bitti gözler ekonomide
    13. BM'den Arakan kararı! 'Soykırım'
    14. Sağlıkta tasarruf hamlesi
    15. Malazgirt, Mekke Kudüs demektir
    16. Yaş üzüm ihracatında yüzde 43 artış
    17. Savunma sanayii 10 kat büyüyecek
    18. ‘ABD yatırımcıların psikolojisini..
    19. Alman Konsolosluğunda alarm verildi!
    20. Koruyucu ailelere emeklilik desteği
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı
    TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı