Turşu suyunun 5 inanılmaz faydası! Bunu yapın: Her gün içildiğinde resmen şifa dağıtıyor, her yerde satılıyor

Turşu, mükemmel lezzetinin yanı sıra aynı zamanda ihtiyacınız olan birçok besini sağlayarak oldukça etkili bir sonuç elde etmenizi sağlar. Yüzlerce yıldır, sofraların vazgeçilmezi olan bu besin, aynı zamanda sağlık sebepleri ile de çok uzun zamandır tüketiliyor. Peki her gün turşu yemenin ve turşu suyu içmenin faydalarını biliyor musunuz?

Mynet'te yer alan habere göre, turşunun farklı sebzelerin içeriklerinin taşımasının yanı sıra sirkenin sağladığı yararları da bünyesinde barındırması sayesinde en iyi seçenekleri sunar. Kilo vermeyi kolaylaştırmasından kas spazmlarının giderilmesine kadar oldukça etkili bir sonuç sunan bu besinin birbirinden farklı faydasını sizler için derledik.

İşte şifa kaynağı turşu ve suyunun 5 inanılmaz faydası...

1- KİLO KAYBINI KOLAYLAŞTIRIR

Japonya'da yapılan çalışmalardan biri, günlük sirke tüketimi, vücut ağırlığındaki azalmada etkili bir sonuç sunduğunu ortaya koydu. Bu nedenle uzman danışmanlığında düzenli sirke tüketimi için turşu yemek ve suyunu içmek, etkili bir kilo verme yöntemini daha da zenginleştirebilir.

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2- KAS SPAZMLARINI GİDERİR

Turşu ve suyunun tüketilmesi, sporculardaki kas spazmının azaltılmasını ortaya koydu. Eğer hareketli bir gün geçirecekseniz veya bir spor müsabakasına hazırlanıyorsanız biraz turşu yiyebilir veya suyunu içebilirsiniz. Sodyum açısından zengin bir içeriğe sahip olması sayesinde kaslardaki spazm sorunlarını ortadan kaldırabilir.

3- VİTAMİN VE ANTİOKSİDAN TAKVİYESİ

Turşu, krampları önlerken aynı zamanda antioksidanlar ve C, E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Yapılan bir başka araştırma, içeriğindeki sebzeler sayesinde bir vitamin kaynağı haline gelen turşu, aynı zamanda sirkenin fermente olmuş yapısı sayesinde birçok yararlı bakteriyi de içeriğinde taşır. Böylece bağışıklığı güçlendiren turşu ve turşu sayesinde bağışıklığınızı koruyabilirsiniz.

4- ADET SORUNLARINI AZALTIR

Regl dönemlerinde yaşanılan kramplar için bir etkili olan turşu suyu ve turşu, aynı zamanda yaşanan ani açlık krizlerine de çözümdür. Tuz ve sirkenin bir araya gelmesi sayesinde keskin bir tat ile sürekli yeme isteğinizi de engeller. Böylece kalori alımını engeller.



5- KAN YOĞUNLUĞUNU İYİLEŞTİRİR

Turşu, en iyi K vitamini kaynaklarından biridir. Tek bir turşu, günlük alınması önerilen K vitamininin %15'ini karşılar. Bunun anlamı ise kanın yeterli yoğunluğa ulaşması için gerekli pıhtılaşma sürecini desteklemesidir. Böylece en ufak kesikte bir türlü durmayan kan problemini engelleyebilir, hatta olası bir kan kaybı durumunda hayatınızı kurtarabilecek bir etki sunabilir.

Ev Yapımı turşu çeşitlerinden yumuşamayan turşu tarifi ve diğer işte tarifler...

Biber turşu yapımı: Biber turşusu nasıl yapılıyor?

Biberleri yıkayıp kuruladıktan sonra kavanozlara doldurup üzerine hazırladığınız sıvı karışımı dökün. Sarımsakları da aralara ekleyin ve kapağını sıkıca kapatın. Güzelce çalkalayın. Turşunuzu hava almayan ılık bir yere kaldırın ve 20 gün bekletin.

Salatalık turşu Yapımı: Kıtır kıtır salatalık turşusu nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine kaya tuzu, limon tuzu ve sirkeyi aktarıp güzelce karıştırın. Tuz eriyince ocaktan alın, tam kaynama noktasına gelmemelerine tuzun içerisinde erimesine dikkat edin. Ardından da hazırladığınız bu karışımı kavanozun içerisine aktarın. Kapağını kapatıp güzelce çalkalayın.

Lahana turşu yapımıEv yapımı lahana turşusu nasıl yapılır?

İçme suyunu lahanaların üzerini geçecek kadar doldurun. Son olarak limon tuzunu ilave edip kavanozun ağzını hava almayacak şekilde kapatın ve oda ısısında, güneş görmeyen bir yerde 15 gün süreyle muhafaza edin. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edin.

Kornişon turşu nasıl yapılır?

Malzemeler

- 1 kg turşuluk salatalık

- 1 çorba kaşığı kaya tuzu

- 1 buçuk bardak üzüm sirkesi

- 3 diş sarımsak

- Aldığı kadar sıcak su

Kışlık Salatalık Turşusu Nasıl Yapılır?

İlk olarak salatalıkları iyice temizleyin ve bol suyla yıkayın. Daha sonra sap kısımlarını çok derin olmayacak şekilde kesin.

Daha sonra salatalıkları kavanozlara yerleştirip aralarına sarımsakları dizin.

Ayrı bir kabın içerisine sirkeyi, kaya tuzunu alıp karıştırın.

Daha sonra bu karışımı salatalıkları ve sarımsağı koymuş olduğunuz kavanozun içerisine yerleştirin.

Kavanozu ters çevirip 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Sonra düzeltin.

Daha sonra güneş görmeyen bir ortamda bir hafta kadar muhafaza etmeniz yeterli olacaktır.

Salatalık turşusu veya kornişon turşu yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar…

-Öncelikle salatalık turşusuna kullandığımız salatalık, biber yerli ürün olmalı ve taze olmalı, salatalığın ucundaki o saplar kopartılmamalı, salatalıklar 4-5 yerinden iğne ile delinmelidir.

-Salatalıkların boyutu da lezzetli bir turşu yapmak için oldukça gerekli olan şartlar arasındadır. Küçük boy salatalıklar tercih edilmelidir.

-Salatalık turşusu yaparken plastik şişeler değil, cam kavanozlar tercih edilmelidir.

Turşunuzun sert ve ekşi olmasını istiyorsanız içerisine muhakkak kaya tuzu veya beyaz sirke ilave etmeniz gerekir.

-Doğal turşunun rengi önce bulanık olur sonra bulanıklık dibe çöker suyu berraklaşır.

-Turşuya koyacağınız tuz miktarını ayarlamak için tuzu suda eritip tadına bakabilirsiniz veya yumurta ile ölçebilirsiniz. Tuzlu suya atılan taze yumurta suyun üstüne çıkarsa tuz miktarı turşu için yeterli demektir.

-Turşunun daha çabuk olmasını isterseniz fermantasyonu hızlandırmak için kavanozun dibine bir avuç nohut eklenir.

-Turşuya teklenecek tane karabiber ve defne yaprağı hoş bir aroma ve lezzet verir.

-Turşunun içine kereviz yaprakları konulabilir.

Salatalık turşusu hakkında püf noktalarını da verdikten sonra salatalık turşusu tarifimize geçebiliriz. İşte yapımı oldukça basit ve tadı damaklardan düşmeyecek salatalık turşusu tarifimiz.

3 kilo Salatalık Turşusu nasıl yapılır?

Kıtır Kornişon Turşu (Tam Ölçülü) Tarifi İçin Malzemeler

3 kg kornişon salatalık

1 su bardağı turşuluk tuz

1 yemek kaşığı limon tuzu

3 su bardağı sirke

2 litre su

1 avuç nohut

2 baş sarımsak

Kıtır Kornişon Turşu (Tam Ölçülü) Tarifi Nasıl Yapılır?

ekmesi için bıçağın ucu ile küçük delikler açalım.

Ardından karıştırma kabı içerisine turşuluk tuzu, limon tuzunu, sirkeyi ve suyu alarak tuzlar eriyene kadar karıştıralım.

Turşularımızı koyacağımız kavanozlarımızın tabanına 1’er avuç nohut koyalım. Ben bu tarifte 2 adet 3 litrelik kavanoz kullandım.

Sarımsakları da eşit miktarda koyduktan sonra salatalıklarımızı kavanozlara dik bir şekilde yerleştirelim.

Son olarak sirkeli suyu kavanozlara paylaştıralım ve kapaklarını sıkıca kapatalım.

Turşularımızı güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edelim. Deneyeceklere afiyet olsun!