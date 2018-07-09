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Turp suyunun faydaları nelerdir?

Ana vatanı Çin olan ve kökü tüketilen turp sebzesi yüzyıllar boyunca bir takım rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olur. Turp sebzesi C vitamini, kalsiyum, demir, lif, K vitamini, B6 vitamini, potasyum ve fosforkaynağı bakımından oldukça zengindir.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:24
Turp suyunun faydaları nelerdir?

SARILIK

Turp, yapısındaki antioksidan sebebiyle karaciğeri çalıştırıp kanın temizlenmesine yardımcı olur. Böylece sarılık tedavisi için turp suyu olmazsa olmaz bir hale gelmektedir. Ayrıca kandaki oksijen seviyesini yükselterek kırmızı kan hücrelerinin zarar görmesini engeller. 

BASUR

Basurun ana nedenlerinden birisi kabızlığa neden olan hazımsızlık problemleridir. Turp suyu sindirimi kolaylaştırarak bağırsakları rahatlatır ve basur için pozitif katkı sağlar.

ÜRİNER BOZUKLUKLAR

Turp suyu idrar üretimini arttırır. Böbrekleri temizleyerek idrar ve böbrek enfeksiyonlarını engeller.

ZAYIFLAMA

Turp suyu ayrıca yavaş biçimde sindirildiği için tokluk hissi yaratır ve kilo vermeye yardımcı olur.

CİLT BAKIMI

Yapısında bulunan C vitamini, fosfor, çinko ve B kompleks vitaminlerinin bazılarını içermesinden dolayı cildin serin ve nemli kalmasını sağlar. Ayrıca kuruluk nedeniyle oluşan çatlakları da turp suyu ile önlemek mümkündür.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:24
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